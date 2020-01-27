AKUT’un koordinasyonu İzmir’den

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında harekete geçen arama kurtarma ekiplerinden biri de 1996 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok başarılı işe imza atan AKUT oldu. Depremin olduğu akşam AKUT'un Türkiye'deki en büyük yerleşkesi olan İzmir'deki AKUT Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi'nde bulunan Dernek Başkanı Recep Şalcı, kriz masası oluşturup, deprem bölgesine yakın illerdeki AKUT ekiplerinin koordinesini buradan sağladı. Deprem bölgesine ilk ulaşan ekip Bingöl oldu. İlerleyen saatlerde AKUT'un İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ankara, Gaziantep, Rize, Aydın Kuşadası ve Giresun ekipleri de Elazığ'a ulaştı.

METİN BURMALI