Başkan Erdoğan: Devletimiz Elazığ'ın yanında

Başkan Erdoğan, Cezayir’e hareketinden önce Elazığ depremi ile ilgili konuştu. “Devletimiz depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlarımızın yanında” ifadesini kullanan Erdoğan, depremi siyasi istismar konusu yapanlara da tepki göstererek, “Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı ahlaksızca mesajlar var” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika temasları öncesi Elazığ depremi ile ilgili açıklamalarında bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: 6.8 büyüklüğündeki deprem için tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da şifa diliyorum.

TÜM TEDBİRLER ALINIYOR

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında koşmuştur. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat bölgeye ulaşmıştır. Yaralıların tahliye ve tedavisi, evi yıkılan vatandaşlarımız için gerekli olan tüm tedbirler alınmıştır. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlikte sarıyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Elazığ'da daha çok köylerde sıkıntı var. Buraları süratle yeniden inşa edeceğiz. Yıkılması gerekenleri yıkmak zorundayız. 3 bakanımız, vekillerimiz orada.

KAMU GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR

Dünyadaki dost ülkelerden pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında çok ciddi yeteneklere sahip oldular. Kızılay'ın, AFAD'ın çok ciddi başarıları var. Jandarma'nın, silahlı kuvvetlerimizin de öyle. Bunlar bizi memnun ediyor. Buradan nasıl bir fırsat devşiririz diye karalama kampanyası sürdürenler de var. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar... Depremi durdurma şansınız var mı? Bunu kimsenin yapması mümkün değil. "Hafter'den merhamet beklemek mümkün değil"

Konuşmasında Libya ve Suriye'deki durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cuma günü sayın Merkel buradaydı. Libya konusunu ele aldık. Darbeci Hafter'i şımartıyorsunuz dedim, kendisi de kabul ediyor. Bu adam Libya'da ateşkes ihlallerine neden oluyor. Moskova'dan kaçmıştır Hafter, Berlin'de de otele gizlenmiştir. Hafter'den merhamet beklemek mümkün değil. Ama bu işte başarılı olmayacak. İdlib'de de rejim ihanetini devam ettiriyor. Sınırımızdan Suriye tarafından 30-40 km derinlikte briketten konutlar yapmayı planladık. Bunların inşası başladı" ifadelerini kullandı.