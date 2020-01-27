Başkan Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.
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