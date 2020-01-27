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Başkan Erdoğan, Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü

Başkan Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü

27.01.2020, 20:20

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Başkan , Başkanı ile başbaşa görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ile başbaşa görüştü.

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