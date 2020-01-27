Başkan Erdoğan Gambiya'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından onuruna verilen yemeğe iştirak etti. Bir otelde basına kapalı gerçekleşen resmi yemekte, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.

Bir otelde basına kapalı gerçekleşen resmi yemekte, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.