Elazığ depremi için yardım harekatı

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu, Elazığlıların acılarını paylaştı. Kimi CİMER’e depremzedelere evini açabileceklerini yazdı, kimi ise belediyeler ve STK’lar aracılığıyla başlatılan yardım kampanyalarına destek verdi

6.8 şiddetindeki depremle yıkılan Elazığlılar için tüm Türkiye el ele verdi. Kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı yardım kampanyalarına halktan çok yoğun destek geldi. Vatandaşların bağışladığı ihtiyaç malzemeleri kamyonlarla bölgeye sevk ediliyor.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ

Deprem sonrası Cansuyu Derneği Manisa Temsilcisi Fatih Akova, arama çalışmaları için Cansuyu ekiplerinin olay yerine hareket ettiğini ifade etti. Akova "Gün birlik olma zamanıdır. Elazığ'ı yeniden imar etme günüdür" dedi. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen güreşlerde develerin sahiplerine hediye edilen battaniyeler depremzedelere gönderilecek. İşadamı Uğur Kılınç, "Ne zaman böyle dara düşsek iyi ve kötü günde birbirimize destek oluruz. Deve güreşinde hediye edilen battaniyeleri depremzedelere göndereceğiz" dedi. Uşak Belediyesi de, bir TIR dolusu battaniyeyi dualar eşliğinde depremzedelere gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Elazığlı, Malatyalı vatandaşlarımızın yanlarındayız" dedi. Tire'de ise şampiyon develer depremzedeler için güreşti. Elde edilen gelir bölgeye gönderildi.

BUCA'DAN DAYANIŞMA KAMYONU

İzmir'de yardım için seferber olan Buca Belediyesi, afet bölgesine ilk etapta gıda, hijyen malzemesi ve bot yardımlarını yola çıkardı. Aynı zamanda Buca'dan memleketleri Elazığ ya da Malatya'ya gitmek isteyen öğrencilere ulaşım ücreti desteğinde bulunulacağı duyuruldu. Menemen Belediyesi, depremzedelere gönderilmek üzere battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk maması ve her türlü kuru gıda bağışlarınıtopladı. Vatandaşların yoğun destek verdiği kampanyada Elazığ'a gönderilmesi planlanan TIR'lar depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Foça'da da halk battaniye, mevsim şartlarına uygun giyecek, kuru gıda, bebek maması ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin ağırlıkta olduğu kampanyaya destek verdi. Kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri TIR'lara yüklenip gönderildi.

ÜMİT ÖZMEN/ FIRAT AKAY/NADİR UYSAL