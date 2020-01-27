Elazığ'da yaralar sarılıyor

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı da 38’e yükseldi. 45 kişinin sağ olarak enkazdan kurtarıldığı bölgede evsiz kalan vatandaşların yaraları da sarılıyor

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 34 Elazığ'da, 4'te Malatya'da olmak toplam 38 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'e yükseldi. Depremde, Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Şu anda Sürsürü'de ise 3 kişi enkaz altında

BAKANLAR HALA DEPREM BÖLGESİNDE

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da afet yönetimini bizzat yönetiyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettiklerini, Malatya ve Elazığ'da 6 bin 455 çadırın kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Yardım kampanyalarına da değinen Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var, AFAD yönlendirme yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" dedi.

TOPLAM 788 ARTÇI DEPREM OLDU

Evi sağlam olmayanlara kira yardımı vereceklerini belirten Soylu, "Depremden etkilenen ve dışarıda kalan ailelere verilecek nakit yardımı, kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacak" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, ilk günden bu yana büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "O saatten bu yana 678 artçı deprem oldu" şeklinde konuştu. 500 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettiklerini belirtti. Kurum, "500'ü aşkın ekiple Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelerde tedavileri devam eden yaralı sayısının 104'e kadar düştüğünü bildirdi.

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