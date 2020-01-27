Kurtarmada sıfırıncı dakika başarısı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ulusal Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında sıfırıncı dakika planı uygulanıyor.

AFAD Genel Merkezi'ni ziyaretinde depremde AFAD'ın bu planı sahada uygulamasıyla arama kurtarma çalışmalarında büyük başarı elde edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siz bu işi bütün çalışma grupları olarak, bakan yardımcımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımız buradan da adım adım bu planın uygulanmasını takip ettiniz. Harika bir iş çıkardınız. Allah razı olsun hepinizden" dedi.

SIFIRINCI DAKİKA PLANLAMASI NEDİR?

Sıfırıncı dakika planında, deprem gibi afetlere karşın etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan bir müdahale ağı oluşturuyor. Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve endüstryel kazalar gibi afet ve acil durumlara müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı şimdiden belirlenmiş durumda.