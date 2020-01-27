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Son dakika: Dışişleri'nden flaş uyarısı!

Son dakika: Dışişleri'nden flaş Çin uyarısı!

27.01.2020, 18:56 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020,20:10

Wuhan şehrinde yaşanan koronovirüs salgını nedeniyle , Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça ’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır. Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.

Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

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