Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, AFAD verileri göre saat 19.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İşte AFAD son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 19.12'de meydana geldi. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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Son dakika: Elazığ'da 4,2 şiddetinde deprem! AFAD, Kandilli son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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