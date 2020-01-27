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Son dakika: 'da 4,2 şiddetinde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Elazığ'da 4,2 şiddetinde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

27.01.2020, 19:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020,19:42

'ın Sivrice ilçesinde, verileri göre saat 19.12'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İşte AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 19.12'de meydana geldi. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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