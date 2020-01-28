Depremzedelere yardım yağıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından enkaz altında kalan son 2 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Bölgede yaralar büyük bir dayanışma içerisinde sarılırken, Bakan Soylu da yıkılacak ev başına 41 bin lira destek verileceğini açıkladı

Türkiye, Elazığ'da meydana gelen ve Elazığ ile Malatya'da büyük hasara neden olan deprem için tek yürek oldu. Bölgeye yurdun dört bir yanından yardım yağarken, enkaz altında kalan son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu Dilek Apartmanı'nın enkazında bulunan 2 kişinin cansız bedeni uzun bir uğraş sonucu çıkarıldı.

KONAKLAMA MERKEZİ

Yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve çeşitli ihtiyaçların karşılandığını, Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını bildirdi. Soylu, Elazığ ve Malatya'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 milyon, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan 6 milyon olmak üzere 24 milyon lira yardım yapıldığını dile getirdi.

AĞIR HASARLI OLANLAR

Bu yardımların depremden etkilenen ailelere destek olarak verileceğine dikkati çeken Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira destek vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teknik ekiplerince, ağır hasarlı olan ama eşyaları alınabilecek durumda olduğu tespit edilen evlere yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği, artı 27 bin lira da uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde yıkılan evlerin tamamına 11 bin lira acil yardım vereceğiz. 5 bin lira da eşya yardımı ortaya koyacağız. Toplam 16 bin lira yardım yapacağız" dedi. Bir televizyon kanalındaki yardım kampanyasında 2 milyon 500 bine yakın SMS atıldığı bilgisini veren Soylu, bölgede kamu kurumlarının çalışmaya başladığını da sözlerine ekledi.



KENDİ ÇORABINI VATANDAŞA VERDİ

Depremde büyük hasar gören Elazığ'a bağlı Çevrimtaş köyünde bir asker, ateş önünde ısınan depremzede Ramazan Ermek'in yanına gelerek durumunu sordu. Ramazan Ermek'in ayağında çorap olmadığını fark eden asker, kendi çorabını çıkartıp depremzedeye giydirdi.





DİYARBAKIR ANNELERİ ATKI VE BERE ÖRÜYOR

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi 147'nci gününe giren "Diyarbakır Anneleri", depremzedeler için atkı ve bere örüyor. Kızı Yasemin Ballı için oturma eyleminde yer alan anne Yıldız Ballı, "Depremden etkilenenlere çok üzüldük. Elimizden bu geliyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız, onların yanındayız" dedi.

KAHRAMANLIK HATIRASI

Elazığ'da çöken Dilek Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları son iki kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla tamamlandı. Başta AFAD, AKUT ve Jandarma Kurtarma ekipleri olmak üzere, çalışmalara katılan tüm ekipler bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kahraman ekipler, canla başla hiç dinlenmeden çalışarak tüm Türkiye'nin takdirini topladı.





'AZİZE, YÜSRA VE ANNESİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere müracaat eden 1607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini söyledi. 18 yaralının yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktaran Koca, "Azize Çelik'in durumu iyi. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra tedbiren yoğun bakımda, annesi diyalize alınacak" dedi.