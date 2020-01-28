Haklarını alamayan işçiler belediyeyi bastı

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde hakkını alamayan işçiler belediye binasını basarak eylem yaptı. Baskı yaparak işçiye sendika değiştirten, binlerce işçiyi kar-kış demeden kapıya koyan CHP'li belediyelerin zulmüne bir yenisi daha eklendi. Bu kez Ankara Çankaya Belediyesi'nde DİSK'e bağlı işçiler toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını alamadıkları için protesto eylemi yaptı. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğini haklarının gasp edildiği ifade eden işçiler isyan seslerini Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e duyurmaya çalıştı.



SLOGANLAR ATTILAR

Mesai vermemek için çöp toplayan ve temizlik kamyonlarında çalışan işçi sayısının 3'ten 2'e düşürüldüğünü, böylelikle iş yükünün iki katına çıktığını, parklarda çalışan işçilerin giyinme, dinlenme ve barınma yerlerinin iş sağlığını tehdit ettiğini söyleyen işçiler, emeğin tasarrufu olmayacağını, mesai kesintisi yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydettiler.