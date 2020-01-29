Başkan Erdoğan: Hafter'i Abu-Dabi paraları ayakta tutuyor

Başkan Erdoğan, Senegal’de mevkidaşı Macky Sall ile düzenlediği basın toplantısında İdlib’deki hareketlenmeye yönelik tedbirlerin alındığını söyledi. Libya’da Hafter’in sorunları çözmek gibi bir derdi olmadığını söyleyen Erdoğan, “Hafter’in arkasında Wagner diye bir güç var. Bunlar Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Hafter’i ayakta tutuyorlar” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika temaslarının son durağı olan Senegal'de mevkidaşı Macky Sall ile ortak basın açıklaması yaptı. Senegal ile 2018 yılında hedeflerin bir çoğunun gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, "Burada 7 anlaşmaya imza attık ve dolu bir gün geçirdik. 2018'de hedeflerimizin bir çoğunu gerçekleştirdik. 400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık. Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolardır" dedi.



SENEGAL KADER ORTAĞIMIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir. TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz. Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.



YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği Tunus'a gelmedi Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasına saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner. BM Genel Kurulu'nun tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.



'İDLİB İLE İLGİLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Konuşmasında İdlib'den Türkiye sınırına göçün sürdüğünü de hatırlatan Erdoğan, "İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimize çadır değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. onlar süratle yapılıyor. Süreci hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi" dedi.