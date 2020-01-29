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Dışişleri'nden Macron’a sert tepki

Dışişleri'nden Macron’a sert tepki

29.01.2020, 23:29

Cumhurbaşkanı Macron’a sert cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Aksoy, konferansıyla ilgili "Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:
"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün (29 Ocak) Yunanistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkemize yönelik gerçekdışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışmıştır.
Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir.
Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter'in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray'da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir.
Berlin Konferansı'nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır."

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