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’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

29.01.2020, 10:34

/ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan bir yıldır aranan eski öğretmen, kaçak olarak çalıştığı 'da bir eğitim kurumunda yakalandı.

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan eski öğretmen İstanbul'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu FETÖ/PDY üyeliği suçundan bir yıldır aranan eski öğretmen A.Ç'nin İstanbul'da bir eğitim kurumunda illegal yolla çalıştığı bilgisini aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon neticesinde A.Ç, çalıştığı eğitim kurumunda yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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