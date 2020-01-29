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Son dakika: Bekçiler artık kimlik sorabilecek!

Son dakika: Bekçiler artık kimlik sorabilecek!

29.01.2020, 18:11

ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve , kabul edildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
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