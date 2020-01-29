Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' kararı!

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, binden fazla kişinin de virüsten etkilendiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Duyuruyla eş zamanlı olarak DSÖ bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı.

Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi. DSÖ virüs için tüm dünyaya harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, "15 ülkeye koronavirüsü yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı. Olağanüstü bu durum karşısında biz de olağanüstü önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.