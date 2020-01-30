Başkan Erdoğan: Kudüs Müslümanların kutsalıdır’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal’i kapsayan Afrika seyahatinden dönüşünde kritik mesajlar verdi. Erdoğan, Trump'ın açıkladığı sözde barış planına sert çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planına sert çıkan Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır" dedi.

TAVRIMIZ BELLİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 'yüzyılın anlaşması' olarak duyurduğu planla ilgili Trump'la yaptıkları telefon görüşmesinde "Bu metni bize gönderirseniz, içeriğinde ne var görürüz, ona göre tavrımızı belirleriz" dediğini vurgulayan "Önümüzdeki Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. O toplantıya Dışişleri Bakanımız da katılacak. Bizim tavrımız belli. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin'in ve Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.