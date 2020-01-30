Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Basın etiği tartışmaları yapılırken sosyal medya devasa ve kontrolsüz olarak hayatımızın ortasına düştü

Bireysel ve kurumsal olarak iyi ve ahlaklı iş yapanları desteklemeliyiz.Karanlık yüzler ifşa edilmeli.

Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez

Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı.