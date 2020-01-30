Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Basın etiği tartışmaları yapılırken sosyal medya devasa ve kontrolsüz olarak hayatımızın ortasına düştü
Bireysel ve kurumsal olarak iyi ve ahlaklı iş yapanları desteklemeliyiz.Karanlık yüzler ifşa edilmeli.
Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez
Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı.
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