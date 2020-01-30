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’in Maarratünuman ilçesi hayalet şehre döndü

İdlib’in Maarratünuman ilçesi hayalet şehre döndü
Giriş Tarihi: 30.1.2020

Suriye rejimi, muhaliflerin son kalesi İdlib'de stratejik öneme sahip bir ilçeyi kontrol altına aldı. Esad rejimi Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in Maarratünnuman ilçesini Rusya'nın desteğiyle ele geçirdi. Esad rejimi güçlerinin Rusya'nın hava desteğiyle vurduğu ilçe hayalet kente döndü.

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