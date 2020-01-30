Suriye rejimi, muhaliflerin son kalesi İdlib'de stratejik öneme sahip bir ilçeyi kontrol altına aldı. Esad rejimi Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in Maarratünnuman ilçesini Rusya'nın desteğiyle ele geçirdi. Esad rejimi güçlerinin Rusya'nın hava desteğiyle vurduğu ilçe hayalet kente döndü.
İdlib’in Maarratünuman ilçesi hayalet şehre döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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