Koronavirüs engellenemiyor!

Çin’de yeni tip Korona virüsü salgınında can kaybı 132’ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 60 bine çıktı. Dünya genelinde ise virüsün görüldüğü ülkelere yenileri eklendi.

Dünya, 2020 yılının ilk günlerinde tanıştığı Korona virüsü ile mücadele etmeye çalışıyor. Bilim adamları virüse karşı aşı geliştirmeye çalışırken, Çin'de yeni tip Korona virüsü (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e yükseldi. Virüsten etkilenen 5 bin 974 kişiden bin 239'unun da durumunun ağır olduğu açıklandı. Virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239'a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar da 60 bine çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise sadece



103. MERKEZDE 125 KİŞİ ÖLDÜ

Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgın etkisindeki kişi sayısı 3 bin 554'e çıkarken, can kaybının 125'i bu eyalette yaşandı. "Ülke Geneli Yeni Tip Korona virüsü Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında Tayland'da 14, Japonya'da 7, Singapur'da 5, ABD'de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'de 4'er, Malezya'da 3, Vietnam'da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka'da 1'er kişide görüldü. Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen Korona virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'i ziyaret etmiş ve salgınla mücadele konusunda güvendikleri ülkeye yardıma hazır olduklarını söylemişti.





'HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ'

Eğitim amacıyla bulunduğu Çin'de okulunun virüs tehdidi nedeniyle eğitime ara vermesiyle Türkiye'ye dönen Türkler arasında bulunan Eren Ocak, bölgedeki durumu anlattı. Çince öğrenmek üzere 4 ay önce Çin'in Xiamen şehrine gittiğini aktaran Ocak, "Korona virüsü ortaya çıkınca okulumuz bir bildiri yayınladı. Normalde tatilimiz Mart'ın 16'sında bitecekti ama 'İkinci bir emre kadar okula kimse dönmesin' dendi. Tatile çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalette vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Xiamen'e giderken normalde her gün trafik olur ancak buraya gelirken hiç trafik yoktu, araba bile yoktu. Her yer hayalet şehre dönüyor" diye konuştu.



TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlık ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nin eyaletteki Türk vatandaşlarıyla düzenli temasta bulunduğu, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tüm hazırlıkları yaptığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.



DÜNYANIN EN BÜYÜK FUARI ERTELENDİ

Korona virüsü, Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın ertelenmesine yol açtı. 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelendi. Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği de erteleme sonrasında kriz masası kurdu. Xiamen Fuarı'nda 150 doğaltaş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığı aktarılarak, tarihlerin güncellenmesi için harekete geçildiği ifade edildi.





THY EKİPLERİ UÇUŞLARDA MASKE TAKIYOR

Koronavirüs'e karşı Çin'in yanı sıra dünyanın birçok noktasında önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da (THY) aldığı yeni kararla Çin seferlerinde görev yapacak uçuş ekiplerine koruyucu maske ve eldiven takabileceklerini bildirmişti. Bugün itibariyle risk teşkil eden Çin uçuşlarında kabin ve kokpit ekipleri maske takmaya başladı. Dün sabaha karşı 05.00- 07.00 saatleri arasında Pekin, Şangay, Guanzu ve Hong Kong'dan gelen THY ekiplerinin maske taktığı görüldü.