MGK sona erdi! İşte alınan kararlar...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 13.45'te toplandı. İşte Külliye'de 4,5 saat süren toplantı sonrası alınan kararlar...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı. MGK bildirisinde, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi.

MGK bildirisinde Libya konusunda şu ifadelere yer verildi: "Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecek. Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir."

Bildiride ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı.

Bildiride, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Bildiride, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Bildiride, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık çalışmalarının yeniden değerlendirildiği bildirildi.