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Soğanlı muska böreği nasıl yapılır?

Soğanlı muska böreği nasıl yapılır?

30.01.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,14:29

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan soğanlı muska böreği sıkça pişirilir. Misafirlere sunulan en güzel lezzetlerden biri olan soğanlı muska böreği nasıl yapılır?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan soğanlı muska böreği sıkça pişirilir. Misafirlere sunulan en güzel lezzetlerden biri olan soğanlı muska böreği nasıl yapılır?

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