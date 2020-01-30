Tatile devam!

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra ailesiyle birlikte Erzurum’a tatile gitmekten çekinmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, tepkilere rağmen tatiline devam ediyor.

GÜNLÜĞÜ 14 BİN LİRA

Gelen eleştirilere kulak tıkayıp Palandöken tatilini sürdüren İmamoğlu ve ailesi, dün kaldıkları otelden 11.00 sıralarında çıktı. İmamoğlu burada gazetecilerin "Tepkilere bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi görüşürüz" diyerek cevap verdi. Ailenin kaldığı ultra lüks otelde, İmamoğlu ailesinin devlet başkanları ve başbakanların kaldığı çok özel suitte kaldığı ortaya çıktı. İmamoğlu çifti ve iki çocuk için günlük fiyatı 8 bin 700 lira olan Presidential Suit (Başkanlık suiti), iki koruma için günlük fiyatı 2 bin 900 lira olan Double (Çift kişilik standart oda) ve kızları ile bakıcı için de günlük fiyatı 2 bin 500 lira olan Single (tek kişilik) oda tutulduğu öğrenildi. İmamoğlu ailesinin günlük konaklama masrafının 14 bin TL'yi geçtiği belirtildi

PİŞKİN SAVUNMA

CHP yönetiminden İmamoğlu'nun kayak tatiline "özrü kabahatinden büyük" dedirtecek bir savunma geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öztrak, "Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminde İstanbul'dan yardımları götürmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestir tatilindeyiz, ailesine karşı da sorumlulukları var. Buradan farklı bir hikaye çıkmaz" ifadelerini kullandı.