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'DEN Çin kararı!

THY'DEN Çin kararı!

31.01.2020, 01:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020,01:27

Türk Hava Yolları () Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.

Yahya Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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