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'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak 'da

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'da

01.02.2020, 01:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020,01:40

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, 'in kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

AA

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