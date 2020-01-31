Gabar’da teröre kapan-5 darbesi

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadele çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Şırnak’ta Gabar dağı eteklerinde PKK’lı teröristlerin barınma alanlarının tespit edilmesi üzerine başlatılan Kapan-5 operasyonunda görev alan ekipler, kötü hava koşullarına rağmen teröre ve teröristlere meydan okuyor

Şırnak Gabar Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı.

780 PERSONEL, 51 TİM

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel tim görev alıyor. Şırnak Gabar kırsalında başlatılan ve Kapan- 5 adı verilen operasyonu bizzat Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay Şırnak'tan yönetiyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, vatandaşların yoğun desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.