Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi.

Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde can kaybı 204'e ulaştı.