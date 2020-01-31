MGK’dan ABD’nin planına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2020 yılının ilk MGK toplantısına başkanlık etti.

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde, ABD Başkanı Donald Trump'un Filistin ile ilgili açıkladığı sözde barış planı "ilhak planı" olarak nitelendirilerek, "Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir" denildi.

Yılın ilk MGK toplantısında Libya'daki gelişmeler, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son durum ve Elazığ depremiyle ilgili gelişmeler ele alındı.

SOYLU, KURULA BİLGİ VERDİ

Elazığ ve Malatya'da çalışmalar yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgedeki durumla ilgili bilgi aktardığı toplantıda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da görüşüldü. PKK-PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığı toplantıda, iç ve dış güvenlikle ilgili durum da görüşüldü. MGK toplantısında İdlib'ten Türkiye'ye göç akınına karşı alınacak tedbirler de değerlendirildi.