Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! Korona virüsü alarmı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs" ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak "koronavirüs" tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı." diyen Bakan Fahrettin Koca, "Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı." açıklamasında bulundu

213 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve dünyada paniğe yol açan koronavirüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, "Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü, bağışıklığı düşük kişilerdi. Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı." dedi.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu değimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Dünyanın büyük kısmı bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak tedbirlerimizi adım adım harekete geçirdik.

31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 "koronavirüs" vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

"11 BİN YOLCU TARANDI"

Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin'e seyahat etmiş Çin'den ülkemize gelip şikayeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz.



"ŞÜPHELİ 68 KİŞİDEN NUMUNE ALINDI"

Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak "koronavirüs" tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olursa tüm hazırlıklarımızın tamam olduğunu ifade etmek istiyorum.

THY sorumlu bir adım atayarak 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını durdurdu.

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık bırakmamaya da kararlıyız.

Bugüne kadar binlerce vatandaşımızı ülkemize getirdiğimizi biliyorsunuz.

Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var.

Biz tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız.

Harekete geçip gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde TSK'ya ait A400M tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz.

Şu saatlerde hareket etmesini düşündüğümüz uçakta 21 enfeksiyon uzmanı hocamız da hazır halde bulunacak.

7 Azeri, 7 Gürcü v 1 Arnavut vatandaşı da sağlık kontrolleri ardından uçağa alınacak.

Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz.

Sağlık ekibimiz her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak.

Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak.

Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan kullanmadığımız bir hastaneyi tekrar kullanır hale getirdik ve bu hastane daha sonra da hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemiz. Bu nedenle de herhangi bir hastamızla teması olmayan bir süreç olacak.