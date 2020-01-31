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'dan vekile anlamlı cevap!

Selçuk Bayraktar'dan Irkçı Yunan vekile anlamlı cevap!

31.01.2020, 09:13

Müdürü , haddini aşan Yunan milletvekili 'a tepki gösterdi. Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı gönderisinde, "Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız...TR" ifadelerine yer verdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Irkçı Yunan vekile Selçuk Bayraktar'dan anlamlı cevap!

'GÖKLERİ BİLE YIRTARIZ'

Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı gönderisinde, "Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız.." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk Bayrağı'nı yırtmıştı!

Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!

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