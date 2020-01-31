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Son dakika: 'da 3,9 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

31.01.2020, 18:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020,19:12

verilerine göre 'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu. İşt son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.31 19:01:21  35.5040   27.6178        4.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.31 18:52:38  35.2197   27.8722        8.6      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.31 18:45:58  39.0302   27.8682        4.9      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.31 18:42:13  39.1017   27.8148        8.0      -.-  1.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.31 18:39:57  35.1112   27.9040        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.31 18:36:12  38.4202   39.1527        1.5      -.-  3.9  4.0   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.31 18:04:20  38.9933   27.8645        9.3      -.-  1.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.31 17:51:24  40.3423   28.2807        3.4      -.-  1.7  -.-   ORENCIK-KARACABEY (BURSA)                         İlksel
2020.01.31 17:49:22  40.3608   28.3618       12.8      -.-  2.0  -.-   BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)                      İlksel
2020.01.31 17:38:51  39.8222   39.9718        2.4      -.-  1.9  -.-   ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN)                 İlksel
2020.01.31 17:32:06  40.1448   33.3067        8.0      -.-  1.4  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel
2020.01.31 17:02:41  40.8052   28.9335        5.0      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2020.01.31 17:01:24  38.2610   38.9067       10.8      -.-  2.3  -.-   BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.31 17:00:14  36.7260   29.3040        8.0      -.-  2.2  -.-   CAYAN-FETHIYE (MUGLA)                             İlksel
2020.01.31 16:53:50  35.3850   27.7963        3.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.31 16:45:01  38.3977   39.0638        3.3      -.-  2.2  -.-   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.31 16:43:30  39.0285   27.8645        5.1      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.31 16:38:16  40.7918   28.9878       12.4      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
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