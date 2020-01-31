Son dakika: Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu. İşt son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.01.31 19:01:21 35.5040 27.6178 4.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.31 18:52:38 35.2197 27.8722 8.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.31 18:45:58 39.0302 27.8682 4.9 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.31 18:42:13 39.1017 27.8148 8.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.31 18:39:57 35.1112 27.9040 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.31 18:36:12 38.4202 39.1527 1.5 -.- 3.9 4.0 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.31 18:04:20 38.9933 27.8645 9.3 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.31 17:51:24 40.3423 28.2807 3.4 -.- 1.7 -.- ORENCIK-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.01.31 17:49:22 40.3608 28.3618 12.8 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.01.31 17:38:51 39.8222 39.9718 2.4 -.- 1.9 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2020.01.31 17:32:06 40.1448 33.3067 8.0 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel 2020.01.31 17:02:41 40.8052 28.9335 5.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2020.01.31 17:01:24 38.2610 38.9067 10.8 -.- 2.3 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.31 17:00:14 36.7260 29.3040 8.0 -.- 2.2 -.- CAYAN-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2020.01.31 16:53:50 35.3850 27.7963 3.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.31 16:45:01 38.3977 39.0638 3.3 -.- 2.2 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.31 16:43:30 39.0285 27.8645 5.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.31 16:38:16 40.7918 28.9878 12.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel