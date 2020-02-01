Bahçeli'den CHP'nin Elazığ afet bölgesi olsun teklifine sert tepki

CHP'nin "Elazığ afet bölgesi olsun" teklifiyle ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Karamsar ve karanlık aşılayan bir dil kullanıyorlar. CHP'nin samimiyeti kalmadı, millete tuzak kuruyorlar." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Elazığ önerisi üzerinden yüklendi. Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir. " diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.



SOYLU'DAN DA YANIT GELMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir kavram kanunlarımızda yok. Afet bölgesi denen bir kavram söz konusu değil. Ekonomik olan tüm yardımları genel hayata etkililik kapsamında yapıyoruz. Afet bölgesi olmayan bir şeydir. Böyle demek doğru değildir." demişti.