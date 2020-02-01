Başkan Erdoğan: Bay Kemal sen kiminle cirit atıyorsun?

Erdoğan, “Utanmadan ‘Deprem paraları nereye gitti?’ diye soruyor. Bay Kemal, sen kiminle cirit atıyorsun? Van depreminde 20 katrilyon harcandı. O paralar yerine gittiği gibi biz bütçeden harcama yaparak oraları ayağa kaldırdık” dedi. Erdoğan, ABD’nin kaos planını da asla kabul edemeyeceklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



EN HIZLI AFET MÜDAHALESİ

Deprem haberinin alınmasıyla birlikte 3 bakan arkadaşımı hemen Elazığ'a gönderdik. Devletimiz tüm kurum ve görevlileriyle yardıma koşmuştur. 7 bin 171 personel ve 661 araç bölgede görevlendirilmiştir. Şu ana kadar AFAD ve Kızılay tarafından 25 bine yakın çadır 30 bin yatak ve 50 bin battaniye ulaştırılmıştır. Şahsım da Elazığ ve Malatya'da halkımızla iç içe olduk. Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afet müdahalesi bu depremde yürütmüştür. CHP'nin tarih cahili başkanı Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu depremlerinde ne olmuş bilmez.



UTANMADAN SORUYORLAR

Utanmadan deprem paraları nereye gitti diye soruyorlar. Van depreminde 20 katrilyona yakın para harcadık. Toplanan paralar yerine gittiği gibi biz bütçeden harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Bay Kemal sen neredesin ya? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz vazifemizi yapıyoruz. Bakanlarım başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Arama kurtarma çalışmaları 67 saatte tamamlandı. Bu önemli bir rakamdır. Kullanılamayacak durumda olan binalar en kısa sürede yıkılacak. Hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeden bu büyük afetin yaralarını saracağız. Yardımlar da deprem yaralarının sarılması için kullanılacak



6 BİN 400 KONUT YAPILACAK

Başta Sürsürü olmak üzere bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. İlk etapta Elazığ ve Malatya'da 6 bin 400 konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kırsal bölgelerde tek katlı binalar yapacağız. Zemin etütleri yapılıyor. Merkezdeki evler zemin +3 kat şeklinde olacak.

KİMSE SEYİRCİ KALMAMIZI BEKLEMESİN

Suriye'deki her gelişmenin Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız. Biz Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç dahil ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza göstermeye zorlamaya hakkı yoktur. Terör örgütünün Suriye'de bölge için fitne çukuru açmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.