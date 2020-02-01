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Başkan Erdoğan, Embalo'yla bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Embalo'yla bir araya geldi

01.02.2020, 16:05

Türkiye Cumhurbaşkanı , Gine ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı da katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

AA

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