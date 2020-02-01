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Başkan Erdoğan, Lideri Heniyye'yi kabul ediyor

Başkan Erdoğan, Hamas Lideri Heniyye'yi kabul ediyor

01.02.2020, 16:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020,16:51

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, Siyasi Büro Başkanı 'yi kabulü başladı. 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

AA
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