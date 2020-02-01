Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.AA
Başkan Erdoğan, Hamas Lideri Heniyye'yi kabul ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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