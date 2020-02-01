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'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak 'dan havalandı

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

01.02.2020, 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020,09:27

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla 'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in kentinden yola çıktı.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, 'in kentine vardı.

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