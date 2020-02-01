Cumhuriyet Gazetesi'ni kendi çalışanı Serdar Eroğlu dolandırdı

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çalışanı Serdar Eroğlu'nun, şirketin alması gereken 53 bin 642 lira tutarındaki parayı uhdesinde tutarak Cumhuriyet Gazetesi'ni dolandırdığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çalışanı Serdar Eroğlu'nun şirketin alması gereken 53 bin 642 lira tutarındaki parayı uhdesinde tuttuğu belirlendi. "Güveni kötüye kullandığı" ifade edilen Eroğlu hakkında gazete yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

SORUMLU MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Sabah'ın haberine göre; Serdar Eroğlu, 4 yıl boyunca gazetenin internet sitesinde çalıştı. Cumhuriyet'in internet sitesinin web portal sorumlu müdürü olarak çalışan Eroğlu, magazin.net sitesinde bir takım gösterim linkleri görülünce detaylı inceleme yapıldı.

"HUKUKA AYKIRI GELİR ELDE ETTİ"

Şirket bünyesinde yapılan dijital reklam gelirlerinin incelenmesi sonrası internet sitesi üzerinden elde edilen dijital reklam gelirlerinden Eroğlu'nun hukuka aykırı şekilde haksız kazanç sağladığı anlaşıldı. Eroğlu hakkında şikâyette bulunuldu. Suç duyurusunda, banka ekstresine göre 25 Ocak 2016-29 Ağustos 2018 arasında şüpheli Eroğlu'na 53 bin 642 lira ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Gerekli soruşturma yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.