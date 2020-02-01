Dünya alarma geçti

Yeni tip korona virüsü salgını, hem virüsün yayıldığı ülkelerde hem küresel çapta teyakkuz durumuna yol açtı. Vaka sayısı 10 bine dayanınca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), önceki gün itibariyle "küresel acil durum" ilan ederken, çok sayıda ülke Çin'e uçuşlarını durdurma, sınırlarını kapatma, seyahat kısıtlamaları, vatandaşlarını tahliye etme ve karantina altına alma tedbirlerine başvuruyor.



UÇUŞLAR ASKIYA ALINIYOR

Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yıl başında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla birlikte Asya-Pasifik bölgesinde ve Avrupa'da çok sayıda havayolu şirketi Çin ve bölgelerine uçuşlarını askıya alma kararı aldı. Türk Hava Yolları da Çin'in Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Xian kentlerine olan seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı. İtalya, Kenya ve Kazakistan hükümetleri, Çin ile arasındaki uçuşları durdurduğunu veya durduracağını açıkladı.





SINIRLAR KAPATILIYOR

Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırı kapatırken, Çinli vatandaşlara vize sınırlaması getirme kararı aldı. Moğolistan, Çin ile sınır kapısını kapattığını duyurdu. Kazakistan, Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi'nin kendi sınırındaki kısmının faaliyetini durdurma kararı aldı, Çin ile havayolu ulaşımını 3 Şubat, karayolu ulaşımını ise 9 Şubat'ta itibaren keseceğini açıkladı. Pakistan, salgın tehlikesi nedeniyle iki ülke arasındaki tek sınır kapısının açılışını Nisan'a erteledi. Öte yandan, özerk statüdeki Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong da ana kara ile demiryolu seferlerini askıya alırken, Çin ile ihtilaflı Tayvan adası da Vuhan kentinden giriş çıkışları durdurduğunu açıkladı.

GİRİŞ YASAKLARI BAŞLADI

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle Çin'den gelen Çin vatandaşlarının ülkeye geçici süreliğine alınmamasına karar verildi. Malezya hükümeti, önceki gün Vuhan'dan gelen 14 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi. Orta Doğu'da Kuveyt, salgın nedeniyle Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi. Avrupa'da Çekya, Çin vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu.



ÇİN, TÜRKİYE'YE SATTIĞI MASKELERİ GERİ ALIYOR

Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan korona virüsüne karşı önlem amacıyla maske kullanılıyor. Maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin'den, daha önce Türkiye'ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlandı. Denizli'deki firma tarafından Çin'den ithal edilen maskeler, bu ülkeye satılıyor.





KAÇ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ?

Bu haber hazırlandığı sırada virüs 22 ülkeye yayılmış durumdaydı. Bu ülkeler: Çin, Rusya, Japonya, Kore, Vietnam, Singapur, Avustralya, Malezya, Kamboçya, Filipinler, Tayland, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, ABD, Kanada, Fransa, Finlandiya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İtalya. Bu ülkelerde tespit edilen ilk vakaların genellikle Çin'e seyahat öyküsü mevcut.



İTALYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI

İtalya hükümeti korona virüsü nedeniyle ülkede 6 ay olağanüstü hal etti. Ülkede hastalıkla mücadele için ilk aşamada 5 milyon euro fon ayrıldı. Bu arada Çinli 2 yolcuda virüs şüphesi nedeniyle önceki günden bu yana İtalya'nın batısındaki Civitavecchia Limanı'nda tutulan Costa Smeralda gemisinden yolcuların ayrılmasına izin verildi. Gemide 30 Türk yolcu da bulunuyordu.



TÜRKİYE'DE TANISI KONULMUŞ HASTA YOK

Henüz Türkiye'de bir vaka saptanmadı. Ateş yüksekliği, öksürük şikayetleri ile Konya ve İzmir'de gözetim altına alınan Çinli turistlerde de şu ana dek 2019-nCoV tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü konusunda 11 bin yolcunun tarandığını ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadığını belirterek,"Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak korona virüsü tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" diye konuştu.

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