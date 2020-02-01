Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Manço'nun vefatının 21. sene-i devriyesi nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum sanatçı Barış Manço'nun vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
"SAYGI VE RAHMET İLE ANIYORUZ"
Bakan Albayrak, paylaşımında "Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço" ifadelerine yer verdi..
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Barış Manço paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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