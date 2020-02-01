İBB'de çalışanlara yönelik ahlaksız sözlere karşı bakanlık harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te Türkiye'yi ayağa kaldıran, çalışan başörtülü kadınlara yönelik hakaret ve tacizlerine ilişkin inceleme başlattı. Bakanlık, olayın bütün yönleriyle incelenmesi için iş müfettişi görevlendirdi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullandı. Skandal olayla ilgili açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİYORUZ"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" dedi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle tarafından işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.



NE OLMUŞTU?

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik tüyler ürperten sözleri büyük tepki çekti. Şişli'nin bekar ve başörtülü kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakarete uğrayan kadınlar konuştu: Yaşadığımız mobbing insanlığa sığmaz. Baskılara karşı sessiz kalmayacağız. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.