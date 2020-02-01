  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

'nin 'den ayrılmasına ilişkin yayımlandı

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

01.02.2020, 12:44

'nin üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen Çekilme Anlaşması uyarınca, taraflar arasında aksine bir düzenleme yapılmaması halinde 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörüldüğü belirtildi.

eçiş döneminin temel amacının, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinin sona ermesiyle Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin üyelik dışı yeni bir hukuki temele oturtulmasına kadar geçecek sürede hukuki devamlılığı temin etmek olduğu belirtilen genelgede, Çekilme Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre Birleşik Krallık'ın geçiş dönemi süresinde AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği bildirildi.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık'ın AB müktesebatı ve AB'nin üçüncü ülkelerle akdettiği anlaşmalar dahil AB mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklere bağlı kalmaya devam edeceği belirtilen genelde, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla çekilme anlaşmasında öngörülen geçiş döneminde, ülkemizle ve AB arasında yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile ilişkilerin yürütülmesinde Birleşik Krallık bakımından çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak ve Birleşik Krallık, AB üyesi olarak muamele görmeye devam edecektir. Kurumlarımızın mezkur geçiş dönemi sürecince AB ve Birleşik Krallık ile ilgili iş ve işlemler ile ilişkilerinde yukarıda kayıtlı hususları dikkati almaları, kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda gerektiği takdirde kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri önem arz etmektedir."

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN