MEB'den burs açıklaması: Ödemeler sürüyor

Cumhuriyet gazetesinde “Kriz öğrenciyi de vurdu” başlığıyla yer alan, asılsız ve maksatlı şekilde yapılan habere ilişkin habere Milli Eğitim Bakanlığından yalanlama geldi. Bakanlık, burs ödeneklerinin öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmasına başlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, öğrencilerinin burs ödemelerinin yatırılmaya başlandığını açıkladı.



YALANI YİNE ELİNDE PATLADI

Yalan haberlerin adresi Cumhuriyet'in bir haberi daha elinde patladı. Bugün "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı bir haber yayınlayan Cumhuriyet'in mumu yatsıya kadar bile yanmadı.





MEB YALANLADI

Öğrencilerin 2020 yılı Ocak ayı burslarının kriz nedeniyle yatırılmadıpını iddia eden Cumhuriyet'e cevap Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurarak bugün itibariyle ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Bakanlık merkez birimleri tarafından il müdürlüklerine gönderilen resmi bir yazı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilerin burs ödemeleri sürecinin tarafı değildir. 2020 mali yılı bütçe ödeneklerinin üç aylık dönemler halinde ilgili kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlayan 'Ayrıntılı Harcama Programı' Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu burs ödenekleri de bu çerçevede serbest bırakılmıştır. Burs ödeneklerinin öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılmasına başlanmış ve devam edilmektedir."