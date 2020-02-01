Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 yeni tip koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı." dedi. Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandığını belirten Koca, herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de." ifadelerini kullandı. Koca, şöyle devam etti: "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı." Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandığını belirten Koca, herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadığını söyledi. "ÇİN'DEN GELEN TÜRKLER ZEKAİ TAHİR BURAK HASTANESİNE NAKLEDİLECEK" Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını bildirdi. Koca, Çin'den gelen uçağın saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlandığını, uçaktakilerin Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Koca, gelenlerin 14 gün süreyle, tek kişilik odalarda takip edileceğini kaydetti. AA