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Soyer, yetkilileriyle görüştü

Soyer, Dünya Bankası yetkilileriyle görüştü
Giriş Tarihi: 1.2.2020

üyükşehir Belediye Başkanı , 'ye çıkarma yaptı. Tanıtım ofisi açılması ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirmesi kapsamında bir dizi görüşme yapan Soyer, sosyal meyda hesabından ve yöneticileriyle İzmir'in çeşitli projeleriyle ilgili görüştüklerini duyurdu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ ZİYARET ETTİ
"Washington D.C'de Dünya Bankası ve International Finance Corporation-( IFC) Uluslararası Finans Kurumu yöneticileriyle İzmir'in Dünya Kenti olması için gerçekleştireceğimiz projelere mali ve teknik destek konusunda yapacakları katkıları görüştük" açıklaması yapan Soyer, görüşme yaptığı yetkililerle fotoğraflarını paylaştı.

Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde de İzmir'deki makamında ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfiel'i konuk etmişti. Soyer, "Sayın David M. Satterfield'e ziyareti için teşekkür ediyorum. İzmir'in dünyaya tanıtılması önceliğimiz. Bu kapsamda Washington'da bir tanıtım ofisi açılması ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında görüş birliğine vardık" demişti. ABD programının ardından Avrupa'daki bazı kentlerde de temaslarda bulunacak olan Soyer, 4 Şubat'ta İzmir'de olacak.

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