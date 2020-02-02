  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Elazığ açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Elazığ açıklaması

02.02.2020, 16:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, merkezli depreme ilişkin, "Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız."

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Elazığ açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN