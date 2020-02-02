Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Elazığ açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ merkezli depreme ilişkin, "Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız." AA