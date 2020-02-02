Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Vuhan'dan tahliye edilenlere ilişkin bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.

Bakan Koca, koronavirüs salgını hakkında, "Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz" ifadesini kullandı.

"Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullanan Koca, "Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Koca, koronavirüs hakkında Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notlarının Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla velilere ulaştırılacağını söyledi.

Vuhan'dan tahliye edilenlere ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, "İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz." dedi.

AA