  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Azerbaycan'dan 'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

03.02.2020, 18:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,18:46

, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit olan askerlerimiz için ve Genelkurmay Başkanı 'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan askerlerimiz için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde, kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarında taziye dileklerini sunan Hasanov, yaralı askerler için de şifa diledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN