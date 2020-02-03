Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İdlib’deki kalleş saldırıda 4 askerimizin şehit olduğu saldırı hakkında, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 askerimiz de yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ukrayna ile yakın ilişkimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarlarıdır. Ziyaretimizin hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum.

Başkan Erdoğan’dan İdlib'deki kalleş saldırı hakkında açıklama

SORU-CEVAP KISMI

4 askerimiz şehit oldu. Sayın Kalın da açıklama yaptı. Yeni bir harekat olacak mı?



"30 İLA 35 CİVARINDA SURİYELİ (REJİM UNSURU) KARŞI TARAFTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ DURUMDA"



Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı taraftan etkisiz hale getirilmiş durumda. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır.

Dışişleri Bakanımız zaten görüşme yapmıştı. Süreçte istediğimiz neticeyi alamazsak kendi muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine ileteceğiz. Arazide generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeyi yapıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplanacak? Nasıl yorumluyorsunuz?



"HAMAS SİLAHINI VERECEK, İSRAİL'İN SİLAHI NE OLACAK?"



Planla ilgili gerek Cuma günü gerekse daha önce yaptığım açıklamalarda bunun işgal planı olduğunu açıklamıştık. Ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor. Metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Filistin tarafı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail sınırı içinde kaldığını kabul etmeli diyor. Hamas'ın silahların toplanılarak Gazze'nin silahsız bir bölge haline gelmesi diyor. Hamas silahını verecek, İsrail'in silahı ne olacak? Ben de dün Hamas'ın lideri ile İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK ile YPD ile görüşmelerini yapıyorlar biz ee... Böyle bir şey olamaz. Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir şey burada.



"BİZ ARAP LİGİ'NİN BU FERASETİNİN DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"

Filistinlilere hakları olanı bile vermemişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışılması. Arap Ligi her ne kadar sürpriz de olsa toplantıda cevabını verdiler. Biz Arap Ligi'nin bu ferasetinin devam etmesini temenni ederiz. Netenyahu'hun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başındaki biri ile Trump'ın toplantı yapması, bunlar zilletin bir ifadesidir.

BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİTTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevindeki basın toplantısının ardından özel uçak "TUR" ile saat 10.05'de Kiev'e hareket etti.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

UKRAYNA PROGRAMI

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.