Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı nedeniyle Ukrayna’yı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ikili anlaşmaların ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz." derken Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları:

Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz güçlenecek. Yapılan anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum.

"REFORM SÜRECİNİ TAKDİRLE İZLİYORUZ"

Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz.

İKİLİ TİCARET RAKAMLARI

Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum.

"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZ DE HIZLA GELİŞİYOR"

Ülkelerimiz arasında önce vizeleri kaldırdık daha sonra kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Savunma sanayii alanında işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve fetö terör örgütü gibi tehditlerle ilgili konuları da ele aldık.

NECİP HABLEMİTOĞLU KONUSU...

Çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusu da ele alarak failinin burada olduğuna dair istihbari bilgileri ve dosyaları kendisine takdim ettik.

İşte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları

Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımlarını bekliyoruz. İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.

Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Enerji kaynaklarının güzergahlarının çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli. Bugün imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunu sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarımızdan yardım alacak ve bunu için çok minnettarız.