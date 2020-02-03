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Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin 'dan paylaşım

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin Fahrettin Altun'dan paylaşım

03.02.2020, 06:50

Başkan Erdoğan yarın (3 Şubat 2020) Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin İletişim Başkanı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun'un ", yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor." mesajıyla yaptığı infografik paylaşımda ziyarete ilişkin detaylara yer verildi.

Altun paylaşımında ''Cumhurbaşkanımızın, yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin stratejik ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.'' ifadelerini kullanırken, görüşmeyle ilgili detayları barındıran bir görseli de paylaştı.

İşte o paylaşım;

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